Polizei Hagen

POL-HA: Zwei alkoholisierte Frauen beschmieren Fassade in Hohenlimburg mit Farbe

Hagen (ots)

Polizeibeamte stellten am Mittwochmittag (16.10.2024) in Hohenlimburg zwei Frauen, die die Fassade eines Bekleidungsgeschäftes mit Sprühfarbe beschmiert hatten. Mitarbeiter des Geschäftes im Gotenweg alarmierten die Polizei gegen 11.30 Uhr. Als die Beamten dort eintrafen, sahen sie bereits die beiden Frauen, die sich direkt vor der mit Farbe verschmutzen Wand aufhielten. Neben ihnen standen mehrere Sprühdosen auf dem Boden. An den Händen sowie an der Kleidung der beiden 35- und 30-Jährigen waren Rückstände der roten Farbe zu erkennen. Die Mitarbeiter sagten den Polizisten, dass sich die beiden alkoholisierten Frauen zuvor bereits in der Filiale auffällig verhalten hatten. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen der Sachbeschädigung gegen sie ein. (sen)

