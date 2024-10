Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Bild-Infos

Download

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorradfahrer zog sich ein Hagener am Mittwoch (16.10.) leichte Verletzungen zu. Der Mann war mit seiner Kawasaki um 17.50 Uhr auf der Hohenlimburger Straße in Fahrtrichtung Eppenhauser Straße unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ein 24-Jähriger mit seinem VW in Richtung Stennertstraße. Als der Autofahrer nach links in eine Grundstückseinfahrt fahren wollte, sei nach Angaben des Mannes auf dem Linksabbiegerfahrstreifen in Richtung Eppenhauser Straße ein Fahrzeug stehen geblieben, welches ihm die Durchfahrt zu der Grundstückseinfahrt gewährt habe. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war die Sicht auf die Geradeausfahrspur beeinträchtigt, sodass der VW-Fahrer das herannahende Motorrad zu spät bemerkte und mit diesem zusammen stieß. Der Motorradfahrer rutschte mit seinem Krad an den rechten Fahrbahnrand auf den Bürgersteig und stürzte zu Boden. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 57-Jährigen in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt das Verkehrskommissariat. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell