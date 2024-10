POL-FR: Rickenbach: Zeugensuche nach gefährlicher Fahrweise

Freiburg (ots) - Am Montag, 30.09.2024, gegen 12:30 Uhr, ist ein Lieferwagen auf der A 98 in Höhe von Laufenburg von der Fahrbahn abgekommen. Der Lieferwagen kollidierte zunächst mit einer Leitplanke, bevor er neben der Autobahn zum Stillstand kam. Der 53-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Am Lieferwagen ...

mehr