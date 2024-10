Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Lieferwagen kommt von der Autobahn ab - Fahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 30.09.2024, gegen 12:30 Uhr, ist ein Lieferwagen auf der A 98 in Höhe von Laufenburg von der Fahrbahn abgekommen. Der Lieferwagen kollidierte zunächst mit einer Leitplanke, bevor er neben der Autobahn zum Stillstand kam. Der 53-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Am Lieferwagen entstand ein Totalschaden. Auch die Leitplanke wurde erheblich beschädigt. Insgesamt beträgt der Sachschaden mindestens 20000 Euro. Zunächst war die Autobahn komplett gesperrt, später war die Unfallstelle in eine Fahrtrichtung passierbar. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit zahlreichen Fahrzeugen im Einsatz.

