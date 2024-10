POL-FR: Klettgau: Diebstähle aus Fahrzeugen reißen nicht ab - Polizei mahnt zur Aufmerksamkeit!

Müllheim (ots) - Am 30.09.2024, gegen 14 Uhr, wurden Mitarbeitern eines Supermarktes in der Straße "Unterer Brühl" in Müllheim mehrere Personen gemeldet, welche Waren entwendet haben sollen. Die Tatverdächtigen hatten den Markt zu diesem Zeitpunkt aber bereits verlassen. Durch einen der Zeugen wurden die drei Personen kurz darauf an der Bushaltestelle ...

mehr