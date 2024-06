Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand einer Strohmiete mitsamt Lagerhalle in der Ortschaft Dewitz

Friedland (ots)

Am 11.06.2024 gegen 17:40 Uhr wurde der Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte der Brand einer Lagerhalle und der darin gelagerten Strohmiete gemeldet. Hierbei handelt es sich um eine Lagerhalle in den Ausmaßen von 30 x 50 Metern in der 1500 Strohballen gelagert wurden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr brannte die Lagerhalle und die Strohmiete bereits in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr konnte die Lagerhalle nur noch kontrolliert abbrennen lassen. Zum Einsatz kamen die Freiwilligen Feuerwehren aus Rowa, Dewitz, Groß Nemerow, Ballin, Pragsdorf, Burg Stargard, Neu Käbelich und Rehberg mit insgesamt 60 Kameraden. Ursache des Brandes ist eine Selbstentzündung der Strohballen. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 200.000,-EUR.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

