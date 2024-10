Polizei Hagen

POL-HA: Leergutkisten aus Lager entwendet und an Pfandautomaten eingelöst

Hagen-Vorhalle (ots)

Ein Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäftes in der Schwerter Straße konnte am Donnerstag (17.10.) gegen 10.30 Uhr einen Mann dabei beobachten, der Leergutkisten aus dem Lagerbereich des Marktes nahm und diese dann am Pfandautomaten als Pfandrückgabe einlöste. Es stellte sich heraus, dass der Hagener bereits einige Tage zuvor die gleiche Tat beging. Den Pfandbon habe der 41-Jährige an einer Kasse eingelöst. Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen Betruges gegen den Hagener. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei. (arn)

