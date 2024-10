POL-HA: E-Bike-Fahrer ohne Versicherungsschutz in Wehringhausen

Hagen-Mitte (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (14.10.2024) in der Innenstadt sucht das Verkehrskommissariat der Hagener Polizei eine Fußgängerin. Die Frau überquerte gegen 13.30 Uhr die Fankfurter Straße auf Höhe der Haltestelle Markt vor einem Linienbus. Der Fahrer des Busses musste so stark bremsen, dass ein weiblicher Fahrgast stürzte und ...

