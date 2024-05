Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brandstiftung- "Korrektur der Tatzeit"

Hermeskeil (ots)

In unserer Pressemitteilung vom 26.05.2024 berichteten wir von einer Brandstiftung in Hermeskeil. In dieser Meldung hat sich der Fehlerteufel im Tatzeitraum eingeschlichen.

In der Nacht von Samstag dem 25.05.2024 auf Sonntag dem 26.05.2024, gegen ca. 00.40 Uhr, kam es in der Klosterstraße 48 in Hermeskeil, auf dem angrenzenden Wiesengrundstück, zu einer Brandstiftung. Durch eine bislang unbekannte Person wurde an einem VW Transporter, am vorderen linken Reifen, zwei Anzündwürfel angebracht und angezündet. Nur durch einen glücklichen Umstand wurde die bereits lodernde Flamme erkannt und abgelöscht, ehe größerer Schaden entstehen konnte. Hinweise die zur Aufklärung der vorliegenden Straftat zweckdienlich sein könnten, erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil.

