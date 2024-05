POL-PDTR: Einbruchsdiebstahl in Dachdeckerbetrieb

Baumholder (ots) - In der Nacht von Dienstag, 28.05.2024, auf Mittwoch, 29.05.2024, ist es im Zeitraum von 02:20-02:30 Uhr zu einem Brand, eines vor vier Garagen abgestellten Sofas zwischen den Mehrfamilienhäusern "In der Bitz 11" und "In der Bitz 23" in Baumholder gekommen. Hierbei ist aufgrund der Lage und Witterung davon auszugehen, dass durch einen oder mehrere unbekannte Täter das Sofa in Brand gesetzt wurde. ...

