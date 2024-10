POL-HA: Fahren ohne Versicherungsschutz

Hagen (ots) - Wie viele andere Menschen auch nutze ein 41-jähriger Mann den Samstagnachmittag um seinen PKW zu waschen. Hierzu nutze er das Angebot einer großen Waschanlage in Hagen-Eckesey. Zunächst reinigte er die Fußmatten seines Fahrzeugs und hängte diese anschließend zum Trocknen auf. Anschließend wusch er in einiger Entfernung sein Auto, achtete dabei aber nicht mehr auf die Matten. Nachdem das Auto sauber war, wollte er seine Fußmatten wieder in das Fahrzeug ...

mehr