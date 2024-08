POL-EL: Twist - Kabel gestohlen

Meppen (ots) - Am Montag zwischen 11.50 und 13.15 Uhr hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Tiefgarage an der Straße Am neuen Markt in Meppen einen dort abgestellten brauen Opel Meriva vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchiert. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

