POL-HA: Hagener versucht mit BMW vor der Polizei zu flüchten

Hagen-Wehringhausen (ots) - Eine 18-jährige Motorradfahrerin wurde am Sonntagnachmittag (20.10.2024) bei einem Verkehrsunfall in Wehringhausen schwer verletzt. Die Hagenerin fuhr gegen 17.30 Uhr mit ihrer Honda über die Wehringhauser Straße in Richtung Gevelsberg. Nachdem sie den Einmündungsbereich zur ...

