Polizei Hagen

POL-HA: 18-jährige Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall in Wehringhausen schwer verletzt

Hagen-Wehringhausen (ots)

Eine 18-jährige Motorradfahrerin wurde am Sonntagnachmittag (20.10.2024) bei einem Verkehrsunfall in Wehringhausen schwer verletzt. Die Hagenerin fuhr gegen 17.30 Uhr mit ihrer Honda über die Wehringhauser Straße in Richtung Gevelsberg. Nachdem sie den Einmündungsbereich zur Rehstraße passiert hatte, fuhr ein 44-jähriger Autofahrer mit seinem Opel von dem Gelände einer dortigen Tankstelle aus auf die Fahrbahn der Wehringhauser Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah der Mann die Motorradfahrerin. Infolge der Kollision der beiden Fahrzeuge stürzte die 18-Jährige und verletzte sich schwer, aber nicht lebensgefährlich. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache hat das Verkehrskommissariat übernommen. (sen)

