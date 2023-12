POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Polizeipräsidium Osthessen

Osthessen (ots)

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Fulda. Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro entstand bei einem Unfall am Sonntag (10.12.). Ein 43-jähriger Peugeot-Fahrer befuhr gegen 19:40 Uhr die Petersberger Straße aus Richtung "Am Bahnhof" kommend in Fahrtrichtung Heinrichstraße. In Höhe der Hausnummer 27 musste er sein Fahrzeug nach aktuellen Erkenntnissen verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 31-jähriger Audi-Fahrer erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf. Eine in dem Peugeot befindliche zehnjährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Kirchheim. Am Donnerstag (07.12.), gegen 17:20 Uhr, befuhr eine 72-jährige Pkw-Fahrerin aus Niederaula mit ihrem Fahrzeug die B454 aus Kirchheim kommend in Richtung Niederaula. Ein 63-jähriger Lkw-Fahrer aus Bad Hersfeld fuhr zeitgleich in die entgegengesetzte Richtung. Am Ortsausgang beschleunigte die Pkw-Fahrerin nach momentanem Kenntnisstand ihr Fahrzeug. Plötzlich geriet sie aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte mit ihrer linken vorderen Fahrzeugseite in die linke Fahrzeugseite des Lkw. Am Pkw entstand massiver Sachschaden. Der Gesamtschaden beträgt circa 15.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Kradfahrer gestürzt

Hauneck. Am Freitag (08.12.), gegen 13:30 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Fahrer aus Schenklengsfeld mit seinem Krad die L3341 aus Wüstfeld kommend in Richtung Konrode. Nach derzeitigen Erkenntnissem kam ihm in einer der Kurven ein Pkw aus noch unbekannten Gründen auf seiner Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 17-Jährige nach rechts aus, geriet auf den Seitenstreifen und verlor in der Folge die Kontrolle über sein Krad. Der Schenklengsfelder stürzte und kam auf dem angrenzenden Feld zum Liegen. Er blieb aber glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kirchheim. Am Freitag (08.12.), gegen 22:45 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrer eines Lkw-Gliederzugs die Industriestraße. Statt am Ende der Industriestr. zu wenden, folgte der Fahrer aus bislang ungeklärten Gründen dem Weg, welcher immer schmaler und zu einem Fußgänger-/Rad-/Land- und forstwirtschaftlichem geteerten Weg wird. Im Verlauf des Weges führt eine kleine Brücke über einen schmalen Fluss. Der Lkw-Fahrer fuhr über diese Brücke wobei er zunächst einen Betonpfosten im Rasenbereich touchierte. Hierbei wurde der Pfosten samt Verankerung aus dem Boden gerissen. Anschließend beschädigte er das Brückengeländer. Dieses wurde dabei ebenfalls aus der Bodenverankerung gerissen, fiel halb in den Fluss und wurde komplett verformt. Zeugen beobachteten, wie der Fahrer aus dem Fahrzeug stieg und den Schaden begutachtete. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bad Hersfeld. Am Samstag (09.12.), in der Zeit von 6:55 Uhr bis 11 Uhr, stellte ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus Morschen seinen grauen Skoda Octavia auf einem Parkplatz in der Robert-Heil-Straße ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er fest, dass dieses am hinteren rechten Kotflügel, über beide Türen bis zum vorderen rechten Kotflügel beschädigt wurde. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte wahrscheinlich das Auto, als er den Parkplatz verlassen wollte. Der Unfallverursacher verließ unerlaubt den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 1.200 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

