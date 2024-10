Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter randaliert in Helfer Kirche - Vase und Kerzen beschädigt

Hagen-Helfe (ots)

Ein bislang unbekannter Mann randalierte am Sonntagmorgen (20.10.2024) in einer Kirche in Helfe und beschädigte dabei eine Vase sowie Kerzen. Zeugen riefen die Polizei gegen 10.30 Uhr zu dem Gotteshaus in der Helfer Straße. Sie sagten den Beamten, dass ein Mann eine Vase von einem Tisch gestoßen und brennende Kerzen auf den Boden geworfen hat. Anschließend verließ der Mann die Kirche in unbekannte Richtung. Die Zeugen schätzten den Unbekannten auf 30 bis 40 Jahre und 175 cm. Sie beschrieben ihn als dunkelhäutig, schlank und dunkel gekleidet. Außerdem hatte er einen weißen Jutebeutel bei sich. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung. (sen)

