POL Schwaben Nord: E-Scooterfahrer unter Einfluss von Betäubungsmittel kontrolliert

Augsburg (ots) - Haunstetten - Am Mittwoch (04.09.2024) warf ein bisher unbekannter Täter in einem Mehrfamilienhaus in der Inninger Straße einen Feuerwerkskörper in ein Schlafzimmer. Es wurde niemand verletzt. Gegen 15.00 Uhr hörte der Bewohner einen Knall im Schlafzimmer. Der Mann bemerkte anschließend auf der Matratze einen Feuerwerkskörper. Der Täter warf den ...

mehr