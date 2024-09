Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Feuerwerkskörper ins Schlafzimmer geworfen

Augsburg (ots)

Haunstetten - Am Mittwoch (04.09.2024) warf ein bisher unbekannter Täter in einem Mehrfamilienhaus in der Inninger Straße einen Feuerwerkskörper in ein Schlafzimmer. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 15.00 Uhr hörte der Bewohner einen Knall im Schlafzimmer. Der Mann bemerkte anschließend auf der Matratze einen Feuerwerkskörper. Der Täter warf den Feuerwerkskörper durch ein offenbar geöffnetes Fenster. Der Bewohner befand sich während der Tat nicht im Schlafzimmer.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 250 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell