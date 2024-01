Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: POL-UL: (UL) Illerkirchberg - Fußgängerin verletzt - Am Montag flüchtete ein Radfahrer nach einem Unfall bei Unterkirchberg.

Gegen 01.20 Uhr war eine 53-jährige Fußgängerin mit ihrem Begleiter auf einem Fuß- und Radweg von Ulm-Wiblingen in Richtung Unterkirchberg unterwegs. Ca. 200 Meter vor dem Orteingang Unterkirchberg fuhr ein in gleicher Richtung fahrender unbekannter Radfahrer auf die Frau auf. Die Frau stürzte daraufhin zu Boden. Der Radfahrer stürzte ebenfalls in einen neben dem Weg befindlichen Straßengraben. Dieser stieg jedoch sofort wieder auf sein Rad und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Fußgängerin zu kümmern. Die Frau erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen. Der unbekannte Radfahrer kann wie folgt beschrieben werden: ca. 35-40 Jahre alt, ca.180 cm groß, normale Statur, sehr kurze dunkle Haare, vermutlich Rennrad, ohne Fahrradhelm, bekleidet mit dunkler Jacke (vorne mit senkrecht verlaufenden beigen Streifen). Das Polizeirevier Ulm-West hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter Tel. 0731/188-3812, zu melden.

