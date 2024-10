Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen beobachten Trunkenheitsfahrt - Polizeibeamte nehmen alkoholisierten 47-Jährigen in Gewahrsam

Hagen-Mitte (ots)

Ein 47-jähriger Mann setzte sich am Montagabend (21.10.2024) in der Innenstadt unter Alkoholeinfluss hinter das Steuer eines Autos, fuhr los und wurde dabei von Zeugen beobachtet. Der Mann war gegen 22.10 Uhr mit einem PKW von der Werdestraße aus auf einen Parkplatz hinter dem Hauptbahnhof gefahren. Ein Zeuge hatte zuvor mit dem Mann gesprochen und dabei bemerkt, dass dieser deutlich alkoholisiert war. Die alarmierten Polizeibeamten trafen den 47-Jährigen an und wurden ebenfalls auf dessen schwankenden Gang, die lallende Aussprache und starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes aufmerksam. Einen Alkoholtest vor Ort lehnte er ab, weshalb die Polizisten eine Blutprobe anordneten. Weitere Ermittlungen ergaben zusätzlich den Verdacht, dass der 47-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen sie den Mann in Gewahrsam. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell