Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Unfall einfach abgehauen

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es am Opelkreisel zu einer Unfallflucht. Ein 82-jähriger Autofahrer wollte gegen 17:15 Uhr mit seinem Hyundai SUV von dem linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah er eine 64-jährige Frau mit ihrem Auto, die sich bereits auf der Spur befand. Es kam, wie es kommen musste, und der Mann streifte den BMW. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der 82-Jährige davon. Eine aufmerksame Augenzeugin bemerkte den Unfall und gab der Polizei Hinweise, die zur Ermittlung des Unfallverursachers beitrugen. Eine Streife konnte den Hyundai-Fahrer an seiner Wohnung antreffen und entsprechende Schäden an dessen Fahrzeug feststellen. Der 82-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts der Fahrerflucht rechtfertigen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell