HZA-HB: Zollhündin Nanny verhindert Drogenschmuggel

Über 50 Gramm Marihuana bei Kontrolle am Bahnhof Leer sichergestellt

Am Dienstag, 17. Oktober 2023 stellte der Zoll am Bahnhof in Leer bei einem 20-jährigen Reisenden durch den Einsatz der Zollhündin "Nanny" rund 50 Gramm Marihuana sicher. Der Mann war kurz zuvor per Bus aus den Niederlanden eingereist und wollte seine Heimreise nach Aurich per Bahn fortsetzen.

Bei der Kontrolle gab der Reisende zunächst an, keine Drogen mit sich zu führen. Die Zöllner gaben sich mit der Erklärung jedoch nicht zufrieden und setzten Zollhündin "Nanny" ein, die speziell für die Suche an Personen ausgebildet wurde und durch passives Verharren (Einfrieren) Rauschgift anzeigen kann.

Tatsächlich interessierte sich "Nanny" sofort für die Hosentasche des Mannes, aus der dieser dann eine Tüte mit etwa einem Gramm Marihuana hervorholte. Er beteuerte dabei, nicht mehr Drogen dabei zu haben. "Nanny" wandte sich jetzt jedoch dem Rucksack des Reisenden zu und zeigte wiederum eindeutig vorhandenes Rauschgift an. Das in Alufolie verpackte Marihuana konnte so sichergestellt werden.

"Auch der Drogenschmuggel innerhalb der Europäischen Union wird vom Zoll bekämpft. Jeder Aufgriff zieht dann unweigerlich ein Strafverfahren nach sich", erläutert Astrid Böttcher, stellvertretende Leiterin des Hauptzollamts Bremen. "Besonders freue ich mich darüber, dass unsere erfahrene Zollhündin "Nanny" wieder einmal ihren guten Riecher bewiesen hat", fährt Böttcher fort.

Die Drogen wurden sichergestellt und gegen den Reisenden wurde vor Ort ein Strafverfahren eingeleitet. Anschließend konnte der Mann seine Heimreise fortsetzen. Das Marihuana hat einen geschätzten Straßenverkaufswert von etwa 400 Euro.

