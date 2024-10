Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte werfen Feuerwerkskörper auf Balkon - Plastikflasche entzündet sich

Hagen-Emst (ots)

Auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses auf Emst geriet am Montagabend (21.10.2024) eine Plastikflasche in Brand, nachdem Unbekannte einen Feuerwerkskörper darauf geworfen hatten. Der 57-jährige Bewohner der Erdgeschosswohnung in der Straße Am Großen Feld hörte gegen 21.40 Uhr einen lauten Knall vor seiner Balkontür. Als er den Balkon betrat, bemerkte er die brennende Flasche und löschte das Feuer sofort. Polizeibeamte fanden Reste eines detonierten Feuerwerkskörpers. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen der fahrlässigen Brandstiftung ein und übergaben die weiteren Ermittlungen an die Kripo. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. (sen)

