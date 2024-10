POL-HA: Tatverdächtiger nach schwerem Raub gesucht - Wer kennt diese Person?

Hagen-Emst (ots) - Auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses auf Emst geriet am Montagabend (21.10.2024) eine Plastikflasche in Brand, nachdem Unbekannte einen Feuerwerkskörper darauf geworfen hatten. Der 57-jährige Bewohner der Erdgeschosswohnung in der Straße Am Großen Feld hörte gegen 21.40 Uhr einen lauten Knall vor seiner Balkontür. Als er den Balkon betrat, ...

