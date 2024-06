BPOLI S: Triebfahrzeugführer angegriffen

Reutlingen (ots) - Zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 41-jährigen Reisenden ist es am Samstagvormittag (01.06.2024) am Bahnhof in Reutlingen gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll ein 26-jähriger Mann die Reisende gegen 11:35 Uhr am Bahnsteig 1 angesprochen und sie mehrfach aufgefordert haben, sexuelle Handlungen an seinem Geschlechtsteil vorzunehmen. Dabei soll er seine Hose geöffnet und sein ...

