POL-FL: Sieverstedt - Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 317

Sieverstedt (ots)

Am Freitag (24.05.2024) kam es auf der Landesstraße 317 auf Höhe Sieverstedt zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Bei dem Unfall wurde ein 58-jähriger Mann leicht und eine 22-jährige Frau tödlich verletzt.

Gegen 12:00 Uhr befuhr die 22-jährige Frau mit ihrem Ford die L 317 in Richtung Flensburg. Zeitgleich fuhr ein 61-jähriger Mann mit einem BMW vom Parkplatz Helligbek in selber Fahrtrichtung auf die Landesstraße auf. Hierbei kam es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, in dessen Folge der Ford in den Gegenverkehr geriet. Dort kam es zum frontalen Zusammenstoß zwischen dem Ford und einem entgegenkommenden VW Tiguan.

Die 22-jährige Fahrerin des Ford wurde tödlich verletzt und erlag noch vor Ort ihren Verletzungen. Der 58-jährige Fahrer des VW Tiguan wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde leicht verletzt in ein Flensburger Krankenhaus gebracht. Die Insassen des BMW blieben unverletzt.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Flensburg ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten voll gesperrt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren an dem Einsatz auch die Freiwilligen Feuerwehren Tarp und Sieverstedt-Stenderup sowie zwei Rettungshubschrauber beteiligt.

