POL-LDK: Mülltonnenbrand + Einbrüche + PKW beschädigt + Wohnhausbrand + VW von Bus touchiert + Zeugensuche nach Unfall mit Fußgänger

Hüttenberg- Großrechtenbach: Mülltonnenbrand

Zeugen meldeten am Freitag, 1. Dezember, der Feuerwehr mehrere brennende Mülltonnen in der Gießener Straße, nachdem sie gegen 16.30 Uhr auf den Rauch aufmerksam geworden waren. Die Feuerwehr löschte den Brand, dennoch wurden alle vier Mülltonnen zerstört. Der Schaden beträgt etwa 400 Euro. Hinweise zur Brandentstehung nimmt die Polizei in Wetzlar entgegen (Telefonnummer 06441/918-110).

Dillenburg- Donsbach: Balkontür aufgehebelt

In der Ruderstalstraße hebelten Unbekannte die Balkontür auf und gelangten so zwischen Dienstag, 21. November, 14.30 Uhr, und Freitag, 1. Dezember, 16.30 Uhr, in das Einfamilienhaus und durchsuchten es. Ob sie etwas mitgehen ließen, ist bislang nicht bekannt. Den entstandenen Schaden schätzten Polizeibeamte auf etwa 1.200 Euro. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Dillenburg, Telefonnummer 02771/9070.

Haiger: Diebe auf Baustelle

Sechs Trocknungsgeräte und eine Kabeltrommel entwendeten Diebe aus einem Rohbau in der Westerwaldstraße. Zwischen Freitag, 1. Dezember, 20 Uhr, und Samstag, 16 Uhr, nahmen sie das Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro an sich und flüchteten. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Dillenburg entgegen (Telefonnummer 02771/9070).

Ehringshausen: PKW beschädigt

Vermutlich durch vergebliche Öffnungsversuche entstanden bei einem in der Wetzlarer Straße geparkten silberfarbenen BMW Schäden in Höhe von etwa 200 Euro. Zwischen 20 Uhr am Mittwoch, 29. November, und 13 Uhr am Samstag machten Unbekannte sich an dem Schloss der Fahrertür und an zwei Scheiben zu schaffen, gelangten aber nicht in das Fahrzeug. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Herborn entgegen (Telefonnummer 02772/ 47050).

Braunfels: Hoher Schaden nach Einbruch

In der Straße Florentine brachen Diebe in ein Gebäude ein und verursachten bei ihrem Vorgehen einen Schaden von geschätzt 30.000 Euro. Zwischen Freitag, 1. Dezember, 17 Uhr, und Sonntag, 10.30 Uhr, hebelten sie zunächst eine Tür auf und verschafften sich damit Zutritt zum Haus. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume und Gebäudeteile, wobei sie etliche weitere Türen aufbrachen. Ersten Erkenntnissen zufolge fanden sie mehrere hundert Euro Bargeld und flüchteten damit. Die Polizei in Wetzlar sucht Zeugen: Wem ist etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06441/918-110.

Wetzlar- Münchholzhausen: Metall und Geld geklaut

Mit Geld und Metall im Wert von etwa 20.000 Euro machten Diebe sich aus dem Staub, nachdem sie in eine Firma in der Sudetenstraße eingebrochen waren. Zwischen Samstag, 2. Dezember, 17 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, warfen sie ein Fenster ein, gelangten in das Gebäude und durchsuchten es. Über eine Pferdekoppel flüchteten sie anschließend. Die Polizei in Wetzlar bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06441/918-110).

Solms- Burgsolms: Wohnhausbrand

Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße Helgenhöhe alarmierten am Sonntag, 3. Dezember, gegen 17.30 Uhr die Feuerwehr, nachdem sie bei ihrer Rückkehr in ihr Haus Rauch bemerkten. Die Feuerwehren aus Burgsolms, Albshausen, Niederbiel und Braunfels kamen zur Löschung des Feuers, das sich offenbar im Hauswirtschaftsraum entwickelt hatte. Sie verhinderten das Ausbreiten des Brandes, dennoch entstand durch den Rauch, den Ruß und das Löschwasser ein Schaden, der ersten Schätzungen zufolge im Bereich von etwa 200.000 Euro liegen könnte. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, möglicherweise entstand das Feuer durch einen technischen Defekt.

Herborn: VW von Bus touchiert

In der Walther-Rathenau-Straße touchierte ein Bus am Samstag, 2. Dezember, einen in Richtung Bahnhofstraße am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen VW Golf. Die Halterin rannte nach der Kollision gegen 22.40 Uhr noch dem weiterfahrenden Bus hinterher, der Fahrer bemerkte oder beachtete sie jedoch nicht weiter. Das Kennzeichen des roten Busses ist nicht bekannt. Ersten Ermittlungen zufolge handelte es sich um keinen Linienbus. Die Polizei in Herborn sucht Zeugen, die den Unfall in Höhe eines Döner-Imbisses gesehen haben und die Angaben bestätigen oder ergänzen können (Telefonnummer 02772/47050).

Haiger: Zeugensuche nach Unfall mit Fußgänger

Die Polizei in Dillenburg sucht Zeugen, die den Unfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger am Freitagabend, 1. Dezember, in der Siegener Straße gesehen haben. Offenbar trat der 82-jährige Mann aus Haiger gegen 19 Uhr unvermittelt auf die Straße, so dass ein 28-jähriger BMW-Fahrer aus Haiger eine Kollision nicht mehr verhindern konnte. Der 82-Jährige kam schwerverletzt ins Krankenhaus, der BMW-Fahrer und seine 29-jährige Beifahrerin blieben unverletzt. Den Schaden am BMW schätzten die Polizeibeamten vor Ort auf etwa 50.000 Euro, er musste abgeschleppt werden. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Dillenburg, Telefonnummer 02771/9070.

