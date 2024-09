Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Einbruch am Westrandweg - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Unbekannte Täter sind am Wochenende in ein Wohnhaus am Westrandweg eingebrochen. Auf Aufzeichnungen einer Videokamera sind zwei Personen zu erkennen, die am Freitagabend gegen 20.45 Uhr über den Gartenzaun klettern - und dann offenbar die Kamera verdrehen. Der Einbruch selbst wurde am Sonntagmittag entdeckt. Die Einbrecher hatten die Terrassentür aufgehebelt und mehrere Räume durchsucht. Nach ersten Angaben wurden eine Playstation, Bargeld und Ohrringe gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die (unter Tel. 0800/2361 111) nähere Angaben zu Tatverdächtigen oder der Tat selbst machen können.

