LPI-J: Streit über falsches Paket eskaliert

Jena (ots) - Als eine 63-Jährige am Dienstagabend zu ihrem geparkten Pkw Dacia kam, stellte sie eine Schraube hinter Reifen fest. Diese hätte sich bei der Anfahrt in den Reifen gebohrt. Wer die Schraube platzierte, ist nunmehr Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

