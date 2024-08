LPI-J: Einfach abgehauen

Weimar (ots) - Am frühen Dienstagnachmittag befuhr ein 72-jähriger Opel-Fahrer die Ettersburger Straße stadteinwärts um an der Kreuzung zur Rießnerstraße rechts abzubiegen. Zeitgleich lief ein 78-jähriger Fußgänger in die gleiche Richtung um die Rießnerstraße an der Fußgängerampel zu überqueren. Als für beide Beteiligten gleichzeitig die Ampel Grün zeigte, übersah der Kraftfahrer den Fußgänger und es ...

