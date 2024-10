Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb entblößt Geschlechtsteil und wird vorläufig festgenommen

Hagen-Mitte (ots)

Am Dienstag (22.10.) verständigten Mitarbeiter der Volme Galerie um 16.45 Uhr die Polizei, nachdem ein 34-Jähriger auf einem Flur randalierte. Der Mann beging nach Angaben des Sicherheitspersonals einen Ladendiebstahl, beleidigte Personen und nahm exhibitionistische Handlungen vor. Zunächst habe er in einem Bekleidungsgeschäft ein T-Shirt entwendet. Er sei deshalb zu einem Gespräch auf den Flur gebeten worden. Dort verhielt er sich stark aggressiv, leistete den Anweisungen der Mitarbeiter nicht Folge, sei bedrohlich auf diese zugegangen und habe sie unter anderem als "Hurensöhne" beleidigt. Darüber hinaus habe der 34-Jährige auch seinen Penis entblößt. Der erheblich alkoholisierte Mann ließ sich auch nicht durch eine Streifenwagenbesatzung beruhigen. Er schwankte, beleidigte im Beisein der Beamtinnen erneut andere Personen und spuckte in deren Richtung. Als er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen wurde, musste der 34-Jährige zum Streifenwagen getragen werden, da er sich weigerte, zu gehen. Auch im Fahrzeug verhielt er sich weiter unkooperativ. Der polizeibekannte Mann wurde aufgrund bestehender Haftgründe vorläufig festgenommen. Die Polizistinnen führten im weiteren Verlauf einen freiwilligen Atemalkoholtest mit dem Mann durch. Das Gerät zeigte 2,7 Promille an. Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls, Beleidigung auf sexueller Grundlage und Exhibitionismus. (arn)

