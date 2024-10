Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwerer Unfall in Immenhausen: Vermutlich medizinischer Notfall beim Fahrer ursächlich

Kassel (ots)

Immenhausen (Landkreis Kassel):

Am heutigen Freitagmittag kam es gegen 12:50 Uhr zu einem schweren Unfall in der Kasseler Straße in Immenhausen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte ein Autofahrer mit seinem VW eine Hauswand touchiert, war anschließend auf der anderen Straßenseite mit einem Zaun und einem Einfahrtstor kollidiert und schließlich nach dem Zusammenstoß mit einer weiteren Hauswand zum Stehen gekommen. Der Fahrer des Wagens wurde von Rettungskräften mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber landete vor Ort. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeistation Hofgeismar berichten, war es nach ersten Ermittlungen vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls des 84-jährigen Mannes aus dem Landkreis Kassel zu dem Alleinunfall gekommen. An dem VW, der von einem Abschleppunternehmen geborgen wurde, entstand Totalschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Sachschäden an den Häusern und dem Zaun können derzeit noch nicht beziffert werden. Die weiteren Ermittlungen, in die auch ein Gutachter miteingebunden ist, dauern an.

