Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtlicher Pkw-Brand in Calden: Kripo geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen

Kassel (ots)

Calden (Landkreis Kassel):

Im Hegelweg in Calden ist es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Gegen 4:50 Uhr war dort ein vor der Garage eines Einfamilienhauses abgestellter Mercedes CLA 45 AMG in Flammen aufgegangen. Der Besitzer hatte den Brand selbst entdeckt und weitestgehend löschen können, bevor die von ihm alarmierte Feuerwehr eintraf. Durch die schnellen Löscharbeiten konnte ein Übergreifen des Feuers auf die Garage und das Haus verhindert werden. Dennoch war ein erheblicher Schaden im Frontbereich des Pkw entstanden, den die in der Nacht eingesetzte Streife der Polizeistation Hofgeismar auf ca. 15.000 Euro beziffert.

Die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gehen sie davon aus, dass der Mercedes durch unbekannte Täter in Brand gesetzt worden war. Die Ermittler suchen daher bei der Aufklärung des Falls nun nach Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag in Calden verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Fahrzeugbrand gemacht haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegen.

