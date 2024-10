Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei Sprinter brannten auf Firmengelände in Wolfhagen: Ursache noch unklar; Polizei erbittet Hinweise

Kassel (ots)

Wolfhagen (Landkreis Kassel):

In der Nacht zum heutigen Mittwoch wurden Feuerwehr und Polizei gegen 4:40 Uhr zum Brand dreier Fahrzeuge auf einem Firmengelände in der Straße "Unterm Dorfe" in Wolfhagen gerufen. Wie die eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatten drei ältere Mercedes Sprinter gebrannt, die aktuell nicht zugelassen sind. Zwei der drei Fahrzeuge brannten vollständig aus, das dritte wurde erheblich beschädigt. Durch die schnell eingeleiteten Löscharbeiten konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden, allerdings wurde durch die Hitzeentwicklung ein Fenster am Gebäude des Handwerkbetriebs beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen der Kriminalbeamten auf rund 20.000 Euro. Bislang konnte noch nicht geklärt werden, aus welchen Gründen die Fahrzeuge in Brand geraten waren.

Deshalb suchen die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo, die die weiteren Ermittlungen zur Brandursache führen, nun nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben und Hinweise auf die Ursache des Feuers geben können. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell