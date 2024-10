Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Täter gehen bei Einbruch in Gärtnerei leer aus: Zeugen in Simmershäuser Straße gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Fasanenhof:

Zwei bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum heutigen Mittwoch gegen 3:10 Uhr in eine Gärtnerei in der Simmershäuser Straße, nahe der Stadtgrenze zu Fuldatal, eingebrochen. Die Einbrecher hatten einen Zaun beschädigt und waren anschließend in ein Gewächshaus eingestiegen, in dem Baumaschinen und Gartengeräte gelagert waren. Als die beiden Täter eine angebrachte Kamera entdeckten, zerstörten sie diese und flüchteten anschließend ohne Beute nach draußen. Die vom Betreiber der Gärtnerei verständigte Polizei leitete sofort eine Fahndung mit mehreren Streifen nach den Einbrechern ein, die leider ohne Erfolg verlief. Da die beschädigte Kamera die Täter dennoch aufgezeichnet hat, liegt für beide übereinstimmend folgende Beschreibung vor:

- Männlich, 1,75 bis 1,85 Meter groß, normale Statur, dunkle Hose, weißer Kapuzenpullover.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell