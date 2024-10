Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte Täter berauben Wohnungslosen: Zeugen in Hoffmann-von-Fallersleben-Straße gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Zum Raub einer Bauchtasche auf einen wohnungslosen Mann ist es am Sonntagmorgen in der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße in Kassel, Ecke Schillerstraße, gekommen. Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinweise auf die beiden bislang unbekannten Täter geben können. Der erste soll männlich, älter als 60 Jahre und ca. 1,70 Meter groß gewesen sowie schwarze, lockige Haare gehabt habe, während sein Komplize als 1,90 Meter großer Mann mit kurzen Haaren und einem großen schwarzen Kopfhörer beschrieben wird, der jünger als 50 Jahre war.

Das 56-jährige Opfer erstattete am gestrigen Montag Anzeige beim Kriminaldauerdienst (KDD) und schilderte, dass sich die Tat am Sonntagmorgen zwischen 6 und 8 Uhr ereignet hatte. Zu dieser Zeit hatte er an der Örtlichkeit gefrühstückt, als sich die zwei späteren Täter zu ihm gesetzt und ein Gespräch begonnen hatten. Plötzlich sollen ihm die Männer die umgehängte Bauchtasche entrissen haben und davongelaufen sein. Das Opfer war ihnen noch gefolgt und hatte versucht, sich die Tasche samt Ausweis, Handy, Bargeld und Bankkarten zurückzuholen, war aber durch Schläge der Täter zu Boden gegangen, woraufhin die beiden Unbekannten mit der Beute in Richtung Jägerstraße flüchten konnten. Der 56-Jährige blieb bei dem Raub glücklicherweise unverletzt.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

