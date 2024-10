Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnungsbrand nach Brandstiftung in Fuldatal-Ihringshausen: Polizei bittet um Hinweise auf zwei noch unbekannte Personen

Kassel (ots)

Fuldatal-Ihringshausen (Landkreis Kassel): Am Freitagabend kam es in der Ysenburgstraße im Fuldataler Ortsteil Ihringshausen gegen 22 Uhr zu einem Wohnungsbrand. Wie die in diesem Fall ermittelnden Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo berichten, war das Feuer offenbar im Bereich des Balkons der Hochparterrewohnung eines dortigen Mehrfamilienhauses ausgebrochen und hatte im weiteren Verlauf auf die Wohnung übergegriffen. Die Bewohner waren zu dieser Zeit nicht zuhause. Andere Hausbewohner hatten die Feuerwehr alarmiert, die den Brand anschließend löschte. Durch das Feuer war ein erheblicher Schaden in der Wohnung und auf dem Balkon entstanden. Die Ermittler gehen von einem Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich aus.

Wie die weiteren Ermittlungen zur Brandursache ergaben, war das Feuer auf dem Balkon höchstwahrscheinlich vorsätzlich gelegt worden. Zur fraglichen Zeit waren offenbar zwei Jugendliche in der Straße unterwegs, die sich zur Tatzeit auch unmittelbar am Brandort aufgehalten haben. Den Ermittlern liegen Aufzeichnungen einer Überwachungskamera vor, die derzeit ausgewertet werden.

In diesem Zusammenhang bitten die Ermittler des K 11 nun auch um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer am Freitagabend gegen 22 Uhr in der Ysenburgstraße in Fuldatal zwei Personen, mutmaßlich zwei Jugendliche, beobachtet hat oder wer Hinweise auf die Identitäten dieser beiden Personen geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel zu melden.

