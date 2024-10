Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zeuge fotografiert Auto-Aufbrecher: Tatverdächtiger bei Fahndung festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Dank zweier Zeugen konnte die Polizei am Freitagabend nach einem Auto-Aufbruch in der Werner-Hilpert-Straße in Kassel mit der Festnahme des mutmaßlichen Täters einen Fahndungserfolg verbuchen. Die beiden Passanten hatten gegen 22:15 Uhr unabhängig voneinander beobachtet, dass ein Mann die Scheibe eines geparkten Opel Astra eingeschlagen und in das Fahrzeug hineingegriffen hatte, bevor er die Flucht ergriff. Die Zeugen wählten noch während ihrer Beobachtung den Notruf der Polizei und gaben eine Beschreibung sowie die Fluchtrichtung des Täters durch. Zudem fertigte einer der Männer mit seinem Handy ein Foto des Auto-Aufbrechers, das von der hinzugeeilten Streife des Polizeireviers Mitte eingesehen und gesichert werden konnte. Die polizeiinterne Fahndung mithilfe dieses Bildes führte nur wenige Minuten nach der Tat zum Erfolg: Eine andere Streife des Innenstadtreviers erkannte den mutmaßlichen Täter am Lutherplatz, woraufhin für den 46-Jährigen die Handschellen klickten. Eine Durchsuchung des Tatverdächtigen förderte ein Handy zutage, dass dem Besitzer des Opels gehörte. Der Mann aus Leipzig konnte das Mobiltelefon, das während eines Restaurant-Besuchs aus seinem Auto gestohlen worden war, nach erfolgter Spurensicherung der Polizei wieder in Empfang nehmen. Der 46-Jährige aus Kassel, der bereits hinreichend polizeibekannt ist, muss sich nun wegen des Auto-Aufbruchs und Sachbeschädigung verantworten.

