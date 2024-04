Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Versammlung in Nienburger Innenstadt

Nienburg (ots)

(KEM) Am heutigen Samstag, den 13.04.2024, fand in der Nienburger Innenstadt eine Versammlung statt, an der nach polizeilicher Schätzung in der Spitze ca. 300 Personen teilnahmen. Die Versammlung verlief größtenteils friedlich und störungsfrei.

Die Versammlung wurde unter dem Titel "Justice4Lamin" ordnungsgemäß im Vorfeld bei der Stadt Nienburg angezeigt. Nach einer Auftaktkundgebung zwischen Parkhaus und Bahnhof um 14.00 Uhr folgte ein Aufzug entlang einer zuvor mit der Stadt Nienburg abgestimmten Aufzugsstrecke: Von der Bahnhofstraße in Richtung Wilhelmstraße, Goetheplatz, Marienstraße, Leinstraße, Neue Straße, Große Kirchstraße bis zum Kirchplatz entlang der Kleinen Kirchstraße dieselbe Strecke zurück zum Bahnhof. Am Goetheplatz als auch am Kirchplatz fanden Zwischenkundgebungen statt. Die Versammlung wurde gegen 17:45 Uhr nach einer Abschlusskundgebung beendet.

Zur Gewährleistung der Durchführung der Versammlung waren vorübergehende Straßensperrungen entlang der Aufzugsroute erforderlich. Hierbei kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.

Der Großteil der Versammlungsteilnehmenden verhielt sich friedlich. Vereinzelte Personen bzw. Personengruppen skandierten polizeikritische Sprechchöre. Transparente mit entsprechenden Botschaften wurden ebenfalls mitgeführt.

Im Bereich der Wilhelmstraße/Schuhmannstraße kam es aus der Versammlung heraus gegen 14:50 Uhr zu dem Wurf einer Glasflasche auf einen Streifenwagen, der dort zur Straßenabsperrung abgestellt war. Einsatzkräfte befanden sich nicht im Fahrzeug. Personen wurden nicht verletzt. Die Frontscheibe des Streifenwagens wurde jedoch beschädigt. Das Fahrzeug war nicht mehr einsatzbereit. Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen Unbekannt wegen Landfriedensbruch eingeleitet. Zeugenhinweise nimmt die PI Nienburg/Schaumburg unter 05021/97780 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell