Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Weißer Audi Q7 in Hofgeismar gestohlen: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Hofgeismar (Landkreis Kassel):

Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Montag in der Straße "Zur Hünschen Burg" in Hofgeismar einen weißen Audi Q7 im Wert von ca. 35.000 Euro gestohlen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich die Tat in der Zeit zwischen Mitternacht und 4 Uhr ereignet. Offenbar handelte es sich um professionell agierende Täter, die sich die "Keyless go" Technik des in der Einfahrt eines Einfamilienhauses geparkten SUV zunutze machten. Die umgehend eingeleitete europaweite Fahndung nach dem neun Jahre alten Q7 und den Autodieben verlief bislang ohne Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell