Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht In Riol

Schweich (ots)

Am Montag, den 20.05.2024, kam es im Zeitraum von 15:00 - 18:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Triolago in Riol in der Nähe der Sommerrodelbahn. Hierbei wurde ein geparkter PKW am Beginn des Parkplatzes (erste Parkreihe) an der rechten Fahrzeugseite leicht beschädigt. Bei dem Unfallverursacher handelte es sich vermutlich um ein ein- oder ausparkendes Fahrzeug. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinwiese auf das unfallverursachende Fahrzeug oder den Fahrer machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schweich zu melden.

