Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Vermisster 40-Jähriger ist wieder da

Kassel (ots)

Haina (Kloster):

Der seit dem gestrigen Donnerstagabend aus einer Klinik in Haina (Kloster) vermisste Adrian R. ist wieder da.

Nach der Öffentlichkeitsfahndung gingen einige Hinweise aus der Bevölkerung auf mögliche Aufenthaltsorte des Vermissten ein. Der 40-Jährige erschien schließlich gegen 14 Uhr aus eigener Veranlassung in einem Krankenhaus in Frankenberg, wo er nach der Mitteilung des Personals von der Polizei angetroffen werden konnte. Er wurde zurück in die Klinik in Haina gebracht, wo er sich nun in ärztlicher Obuht befindet.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach dem 40-Jährigen unterstützt haben.

Medienvertreter werden gebeten, das Foto soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen oder unkenntlich zu machen.

