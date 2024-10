Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kurz nach Diebstahl: GPS-Ortung führt zum Fund von gestohlenem Pedelec und weiterem Diebesgut im Wert von über 20.000 Euro

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Die Ortung eines am Mittwoch von einem Schulgelände in der Kasseler Mombachstraße gestohlenen Pedelecs über dessen GPS-Tracker führte die Kasseler Polizei nur wenige Stunden nach der Tat in ein Mehrparteienhaus in der Kasseler Nordstadt. Polizisten des Reviers Nord und der EG 3 der Regionalen Ermittlungsgruppe waren zuvor von der bestohlenen Fahrradbesitzerin über den genauen Standort ihres Fahrrads im Wert von ca. 4.000 Euro informiert worden und hatten das Pedelec in einer Wohnung des Hauses ausmachen können, deren Tür offenstand. Sofort erschienen mehrere Personen in dem Flur, die angaben, von dem gesuchten Fahrrad nichts zu wissen. Im weiteren Verlauf löste die 38-Jährige aus Kassel mit ihrem Handy den Signalton des Trackers aus, wonach das hochwertige Rad in einem abgeschlossenen Zimmer der Wohnung lokalisiert werden konnte. Nachdem auf Klopfen niemand öffnete und ein durch die Streifen verständigter Richter die Wohnungsdurchsuchung anordnete, wurde die Tür von einem Schlüsseldienst geöffnet. In dem Zimmer fanden die Beamten neben dem gestohlenen Rad der 38-Jährigen insgesamt fünf hochwertige Räder, darunter drei Pedelecs und ein Rennrad, drei E-Scooter, TV-Geräte, zahlreiche Werkzeuge und ein Stromaggregat im Gesamtwert von über 20.000 Euro. Die glückliche 38-Jährige konnte ihr Pedelec nach erfolgter Spurensicherung wieder in Empfang nehmen. Alle weiteren Gegenstände wurden aufgrund des Verdachts, dass es sich ebenfalls um Diebesgut handelt, sichergestellt und von der hinzugerufenen Feuerwehr mit einem Lkw auf das Revier transportiert. Die Zuordnung der Gegenstände und die Ermittlungen, wer das Pedelec gestohlen hat, dauern aktuell noch an und werden von der EG 3 der Kasseler Polizei geführt.

