POL-KS: Falsche Wasserwerker bestehlen Kasseler Seniorin: Zeugen in Otto-Fuhr-Straße gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

Falsche Wasserwerker haben sich am gestrigen Dienstagmittag unter dem Vorwand, das Leitungswasser auf Bakterien überprüfen zu müssen, Zutritt zum Haus einer Kasseler Seniorin in der Otto-Fuhr-Straße in Kassel verschafft und sie anschließend bestohlen. Die Kasseler Kriminalpolizei bittet nun um Hinweise auf die Täter. Ein Trickdieb soll 1,60 bis 1,70 Meter groß und schmal gewesen sein, eine dunkle Mütze und eine dunkle Jacke getragen haben, während sein Komplize als 1,70 bis 1,80 Meter großer und stämmiger Mann mit mittelblonden Haaren beschrieben wird, der ein helles Hemd und eine dunkle Hose trug.

Geklingelt hatten die beiden Männer gegen 13 Uhr an der Wohnungstür des späteren Opfers in einem Mehrfamilienhaus. Unter dem Vorwand, das Leitungswasser überprüfen zu müssen, lockten sie die Seniorin in das Bad, wo sie das Wasser laufen lassen sollte. Einige Minuten später bemerkte die hochbetagte Frau, dass die vermeintlichen Wasserwerker unbemerkt die Wohnung verlassen hatten und stellte anschließend den Diebstahl von Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro aus einer Kommode im Schlafzimmer fest.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Trickdiebstahls führen die Ermittler der EG SÄM der Kasseler Kripo. Zeugen, die Hinweise auf die beschriebenen Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

