POL-KS: Unbekannte stehlen schwarzen 2er BMW in Hofgeismar: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Hofgeismar (Landkreis Kassel): Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Mittwoch in der Straße "Kelzer Ring" in Hofgeismar einen schwarzen BMW M240i xDrive gestohlen. Mit dem Wagen im Wert von ca. 80.000 Euro flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht in Hofgeismar möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf die Autodiebe geben können.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Diebstahl gegen 1 Uhr in der Nacht ereignet. Die Autodiebe machten sich mutmaßlich die Keyless-Go-Technik des Wagens zunutze, wobei die Täter in solchen Fällen das Funksignal des Autoschlüssels mit technischen Geräten aufnehmen und bis zum Fahrzeug verlängern. Dadurch kann das Auto gewaltlos geöffnet und gestartet werden. Der Diebstahl des Wagens wurde am heutigen Morgen, gegen 5:40 Uhr, festgestellt und die Polizei informiert. Die umgehend eingeleitete, europaweite Fahndung nach dem schwarzen BMW verlief bislang jedoch ohne Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Kfz-Diebstahl werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen in Hofgeismar gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

