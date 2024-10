Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Grauer Audi S6 und schwarzer 7er BMW in Niestetal gestohlen: Zeugenhinweise erbeten

Kassel (ots)

Niestetal (Landkreis Kassel):

In der Nacht zum heutigen Dienstag haben unbekannte Autodiebe in Niestetal offenbar gleich zweimal zugeschlagen. In der Dr.-Elisabeth-Selbert-Straße klauten sie zwischen Mitternacht und heute, 7 Uhr, einen grauen Audi S6 im Wert von ca. 30.000 Euro. Ebenfalls im Laufe der vergangenen Nacht kam es zum Diebstahl eines schwarzen BMW 740d xDrive im Wert von etwa 40.000 Euro in der Straße "In den Müllerwiesen". Die am heutigen Morgen eingeleiteten europaweiten Fahndungen nach den beiden gestohlenen Fahrzeugen verliefen bislang ohne Erfolg.

Die Beamten des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können. Zeugenhinweise nimmt das Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegen.

