POL-PDKL: Randalierer leistet Widerstand

Schönenberg-Kübelberg (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 04:00 und 05:00 Uhr, wurde in der Saarbrücker Straße ein weißer Dacia entwendet. Derzeit liegen noch keine Täterhinweise vor. Die Ermittlungen dauern an. Wer Hinweise zu der Tat oder Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Kusel unter Tel. 06381/919-0 oder per Mail an pikusel@polizei.rlp.de zu melden.|pikus Kontaktdaten ...

