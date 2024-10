Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: LK Werra Meißner: Wohnhausbrand in Hess. Lichtenau, Stadtteil Walburg

Kassel (ots)

Heute morgen gegen 03:07 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei in Kassel durch einen Anwohner Kenntnis über einen Brand in Hess. Lichtenau, Stadtteil Walburg. Das betreffende Gebäude stand bereits bei Eintreffen der Feuerwehr sowie Polizei bereits in Vollbrand und ist im weiteren Verlauf bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Es handelt sich hierbei um das ehemalige Bahnhofsgebäude. Aufgrund der vorliegenden Einsturzgefahr ist das Gebäude von der THW teilweise eingerissen worden und somit nicht mehr bewohnbar. In dem Gebäude befanden sich zwei Wohneinheiten sowie eine Privatwerkstatt. Zum Zeitpunkt der Brandentstehung befanden sich keine Personen im Haus. Die Schadenshöhe wird nach vorsichtigen Schätzungen im unteren 7- stelligen Bereich liegen. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei in Eschwege geführt. Eingesetzt waren die Feuerwehren aus Hess. Lichtenau, Walburg, Fürstenhagen, Velmeden, Hopfelde und Reichenbach sowie das THW aus Eschwege.

