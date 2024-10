Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mit gestohlenem Auto drei Unfälle verursacht und vor Polizeistreife geflüchtet: Alkoholisierter 16-Jähriger nach Flucht festgenommen

Kassel (ots)

Baunatal/ Kassel/ Edermünde:

Nach drei Unfällen mit einem Gesamtsachschaden von rund 25.000 Euro sowie einer hochgefährlichen und rasanten Flucht vor der Polizei mit einem gestohlenen Auto konnte am heutigen Dienstagmorgen ein 16-Jähriger in Kassel-Oberzwehren festgenommen werden. Der Jugendliche aus Baunatal muss sich nun wegen zahlreicher Verkehrsstraftaten und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Ob er oder seine beiden Mitfahrer, ein 18-jähriger aus Baunatal und eine gleichaltrige Frau aus Kassel, für den Diebstahl des Mazda verantwortlich sind, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die beim Kommissariat 36 der Kasseler Kripo (Haus des Jugendrechts) geführt werden.

Bei der Polizei angezeigt worden war der Diebstahl des in Baunatal-Altenbauna geparkten Autos vom Fahrzeugbesitzer am vergangenen Dienstag. Nachdem die Fahndung nach dem Wagen zunächst ohne Erfolg verlaufen war, kam es am gestrigen Montagabend gegen 20:00 Uhr zu dem ersten Unfall auf einem Schulhof in der Burgbergstraße. Vor den Augen von Zeugen war der Mazda gegen die Seitenwand einer Garage gefahren. Anschließend war der Fahrer von der Unfallstelle geflüchtet, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Von dem Pkw fehlte bei der anschließenden Absuche jede Spur, bis er in der Nacht gegen 2:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Seniorenheims in Baunatal durch laut aufgedrehte Musik und wahlloses Hupen auffiel. Bei Eintreffen der hinzugeeilten Streife war der Mazda bereits weggefahren, konnte aber von den Polizisten kurze Zeit später in Edermünde-Besse ausgemacht werden.

Rücksichtslose und waghalsige Flucht vor der Polizei

Bei Erblicken des Streifenwagens gab der Fahrer Vollgas und flüchtete derart rücksichtslos und waghalsig mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 km/h über Feldwege, durch den Ort und über Gehwege, dass die nacheilende Streife die weitere Verfolgung abbrechen musste. Die Polizisten fertigten eine Anzeige wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Erneut abgelesen wurde das Kennzeichen des gestohlenen Mazda am heutigen Morgen gegen 6:50 Uhr auf einem Tankstellengelände in Baunatal, als der Pkw gegen einen Lkw gefahren und davongerast war. Rund 2 ½ Stunden später kam es zu dem letzten Unfall in der Berlitzstraße in Kassel, bei dem der Mazda in einem geparkten Audi krachte. Zeugen hatten gesehen, dass der Fahrer und die beiden Insassen anschließend aus dem völlig beschädigten Pkw geflüchtet waren und hatten sofort die Polizei alarmiert. Mehrere Streifen konnten alle drei Personen bei der anschließenden Fahndung festnehmen. Der gestohlene Mazda wurde sichergestellt und abgeschleppt. Da ein Atemalkoholtest bei dem 16-jährigen Fahrer 1,2 Promille ergab, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Ermittlungen dauern an.

