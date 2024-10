Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 5.000 Euro Schaden bei Unfallflucht in Kasseler Ottostraße: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Zeugen eines Unfalls, der sich am vergangenen Donnerstag, dem Tag der Deutschen Einheit, zwischen 14:30 und 15:45 Uhr in der Ottostraße in Kassel, ereignet hat, suchen derzeit die zuständigen Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Ein Mann aus Kassel hatte in diesem Zeitraum sein Auto, einen grauen VW Golf, am Fahrbahnrand geparkt. Bei seiner Rückkehr zum Pkw musste er den erheblichen Unfallschaden an der gesamten linken Fahrzeugseite feststellen, die der Straße zugewandt war. Vom Verursacher, der vermutlich beim Vorbeifahren gegen den geparkten Golf gestoßen war und dadurch einen Schaden von ca. 5.000 Euro angerichtet hatte, fehlte leider jede Spur. Da der abgerissene Türgriff der Fahrertür an der Unfallstelle unauffindbar war, ist davon auszugehen, dass der Verursacher diesen sogar noch aufgehoben und mitgenommen hat, bevor er die Flucht antrat.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den geflüchteten Verursacher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell